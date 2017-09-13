Суд арестовал офис "1+1" и самолет Boeing по делу Приватбанка

Печерский районный суд Киев 4 сентября наложил арест на здание в Киеве, которые арендует телеканал "1+1", и самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка.

Это видно в судебном реестре, передают "Украинские новости".

Суд принял решение наложить арест на следующее имущество: принадлежащие ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве на ул. Фрунзе, 23 (арендует "1+1"); здание завода "Биола" в Днепре на ул. Береговой, 135, принадлежащий ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA); принадлежащие ООО "Хаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольському районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря)

Также суд арестовал принадлежащий ООО "Имме" дом в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 34 площадью 6921 кв. м; принадлежащие ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые дома в Днепре на ул. Чкалова, 27; дом торгового павильона в Одессе на ул. Космонавтов, 32 (принадлежит ПАО "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез").

Кроме того, 7 сентября суд арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, который принадлежит ООО "Агротерминал Логистик".

Как сообщалось, 29 августа "1+1" получил письмо от ООО "Подол Недвижимость" о возможном прекращении договора об аренде здания на ул. Фрунзе, 23 в Киеве с 25 октября. Медиагруппа утверждает, что оплатила аренду этого помещения до марта 2018 года, поэтому попросила Нацбанк объяснить, что будет с арендой.

Впоследствии Национальный банк заявил, что не требовал от арендодателя выселить телерадиокомпанию "Студия 1+1" из помещения в Киеве.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

Украинская правда