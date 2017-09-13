НАБУ не увидело нарушений при премировании у Корчак

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Среда, 13 сентября 2017, 12:35

Национальное антикоррупционное бюро определилось, что нарушений при премировании председателя Натальи Корчак и других членов НАПК нет.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"По результатам проведенного анализа признаков совершения уголовного или административного правонарушения в настоящее время Национальным бюро не установлено, в связи с этим основания для направления информации и материалов в Национальную полицию в настоящее время отсутствуют", - говорится в ответе НАБУ.

Каневский уточнил, что просил НАБУ перенаправить материалы по Корчак в Нацполицию, потому, что за возможный конфликт интересов полиция может составлять протокол об админнарушении.

"За возможный конфликт интересов – это то, что Корчак себе премии устанавливала без согласования КМУ – протокол об админнарушении имеют право составить два органа - ПАПК и Нацполиция (ст. 255 Кодекса об административных правонарушениях). Поэтому я и попросил НАБУ все собранные материалы по Корчак перенаправить в полицию", - пояснил Каневский.

Как сообщалось, в начале мая Национальное антикоррупционное бюро направило запрос в Кабмин с просьбой предоставить информацию о разрешении на премирование руководства НАПК.

Глава НАПК Наталья Корчак в апреле 2017 призналась, что в августе, октябре и ноябре 2016 начислялись премии ей и членам НАПК.

"200 тысяч гривен была премия", - говорила она тогда, когда реестр деклараций не работал около недели.

В свою очередь Министерство юстиции заявило, что готовит законопроект, которым предложит запретить руководству Нацагентства по предотвращению коррупции начислять себе премии более 50% от зарплаты.

В июле 2017 года Кабмин сообщил, что не давал разрешения на премирование руководства НАПК.   

Украинская правда

Темы: НАБУ НАПК коррупция
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