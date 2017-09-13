Минюст взялся усилить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции в течение месяца разработает изменения в законодательство относительно усиления ответственности за неуплату алиментов и уклонение от воспитания детей.

Об этом на заседании правительства в среду заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Мы воспользуемся практикой европейских стран относительно и жесткого ограничения выезда за границу, и ограничения права вождения транспортными средствами, и ограничения на открытие счетов и сокрытие доходов", - рассказал министр.

По его словам, сейчас от неуплаты алиментов родителями страдают около 500 тысяч украинских детей.

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