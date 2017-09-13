В ЕС ожидают больше информации от Киева и Москвы по миротворцам ООН

В ЕС ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Об этом заявил в комментарии УНИАН председатель Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, передает Европейская правда.

"Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, является шагом в правильном направлении", - заявил Мингарелли.

По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.

На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы - вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включая границу, Мингарелли ответил: "Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас".

Как известно, Петр Порошенко намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

После разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил размещение миротворцев ООН не только на линиисоприкосновения.

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