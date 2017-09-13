Прокуратура проверяет "судей ДНР": 10 дел направлены в суд, 39 человек в розыске

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Среда, 13 сентября 2017, 13:19

По факту осуществления правосудия в незаконном образовании "ДНР" и назначения судей "ДНР" осуществляется досудебное расследование: в 2016-2017 годах 10 обвинительных актов направлены в суды, 39 лицам объявлено подозрения и объявлен в розыск.

Это следует из ответа на депутатский запрос народного депутата Сергея Лещенко направленного в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ.

Так прокуратура Донецкой области проводит проверку в рамках уголовного производства по привлечению к уголовной ответственности лиц, назначенных на должности судей террористической организации "ДНР".

"В следственном управлении прокуратуры области находится уголовное производстве от 19.01.2015 по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины по поводу содействия деятельности "ДНР" путем образования судебных органов на неподконтрольной правительства Украины территории Донецкой области", – говорится в ответе прокуратуры.

"В уголовном производстве рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности в порядке, предусмотренном положением главы 24-1 УПК Украины лиц,
которые назначены и работают на должностях судей так называемой "ДНР", - говорится в документе.

В прокуратуре отмечают, что в течение 2016-2017 годов в суд уже направлены обвинительные акты относительно 10 таких человек, 39 лицам объявлено подозрения в порядке, предусмотренном главой 24-1 УПК Украины, и они объявлены в розыск.

В то же время на сайте под названием "Верховный суд Донецкой Республики" опубликован "Указ Главы Донецкой Народной Республики" О назначения судей "от 19 мая 2017 года № 119, где речь идет о назначении 24 судей, часть из которых ранее были судьями Украины.

 
 

Согласно ответу Службы безопасности Украины, указанным "судьям ДНР" о подозрении в совершении уголовных преступлений пока не сообщено.

Украинская правда

Темы: прокуратура "ДНР"
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