Украина может не выдавать Саакашвили Грузии – Минюст

5953 просмотра
Среда, 13 сентября 2017, 13:25

Украина может не экстрадировать в Грузию экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, пока грузинский суд не вынесет решение по его делу.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" в среду заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

"Еще ничего в Украине не произошло, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам (в Минюст - ред.) и в Генеральную прокуратуру Украины в отношении господина Саакашвили, свидетельствуют, что в Грузии рассматривается уголовное дело в отношении него", - сказал он.

"Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции, и в данном этапе Министерство юстиции не участвует. Это если бы Саакашвили уже был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал на своей пресс-конференции мой коллега господин Петухов (Сергей, заместитель министра юстиции - ред.), тогда бы это была частичная прерогатива Минюста", - добавил Чернышов.

На вопрос ведущей о том, может ли Украина не выдавать Саакашвили Грузии, пока там нет решения суда, замминистра ответил утвердительно.

Как известно, в начале сентября Генпрокуратура и Министерство юстиции Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о выдаче Саакашвили.

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины отклонила запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили. Объяснили это тем, что на родине его преследуют по политическим мотивам.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт

Интерфакс-Украина

Темы: Саакашвили Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Стало известно, какие травмы получили пограничники от "прорыва" Саакашвили 13 сентября 2017, 14:08
Волкер считает, что Саакашвили надо дать шанс в суде 13 сентября 2017, 11:30
Саакашвили вечером будет в Черновцах – пресс-секретарь 13 сентября 2017, 09:54
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки
Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО
В РФ арестовали Гриба заочно еще до прибытия в Беларусь
Гриба арестовали в Краснодаре до 17 октября
Все новости
Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто

Первая помощь

14 распространенных ошибок при оказании первой медпомощи