Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО

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Среда, 13 сентября 2017, 13:30

В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции 12 сентября двое украинских военных получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"На луганском направлении прошедшие сутки боевики нарушали режим тишины исключительно в Крымском. Там оккупанты провели четыре обстрела из легкого вооружения – один утром и три вечером", – сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что именно там получили ранения двое бойцов.

На донецком направлении 12 сентября боевые действия были локализованы на участке фронта Каменка – Авдеевка – позиция шахта Бутовка и в районе донецкого аэропорта. Боевики провели минометные обстрелы по Каменке и Песках, во время которых по позициям украинских военных было выпущено по 15 мин. Еще дважды российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов по Авдеевке.

"Всего на донецком направлении произошло 13 обстрелов со стороны боевиков, в том числе 4 – из минометов", – отметил представитель АТО.

На мариупольском направлении за прошедшие сутки абсолютное большинство эпизодов нарушения режима тишины пришлись на южные приморские рубежи.

В Широкино боевики провели обстрел из миномета, а в Богдановке и Гнутово – из гранатометов. В Талаковке, Водяном и Лебединском враг применял исключительно стрелковое оружие.

12 августа на мариупольском направлении произошло 10 обстрелов со стороны врага.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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