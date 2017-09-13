Миятович: Безнаказанность убийц Гонгадзе и Шеремета вредит журналистике

251 просмотр
Среда, 13 сентября 2017, 13:55

Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович считает одним из главных препятствий в деятельности украинских СМИ безнаказанность лиц, совершающих преступления против журналистов.

Об этом она заявила 13 сентября на пресс-конференции во время второй медиа-конференции Восточного партнерства, передает "Укринформ".

"Трудно измерить степень свободы средств массовой информации, даже будучи представителем ОБСЕ по этим вопросам... В Украине, между тем, можно отметить одну проблему, связанную с безнаказанностью тех людей или сил, совершающих преступления против журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. Прежде всего – это убийства. В частности, очень старое убийство Георгия Гонгадзе и недавнее убийство Павла Шеремета. Они должны быть должным образом расследованы. Это касается и избиения и нападения на журналистов", - сказала Миятович.

При этом она отметила, что в течение последних семи лет украинские медиа стали более свободными, особенно после событий евромайдан и Революции Достоинства. Однако, по словам Миятович, появилась другая проблема - свобода деятельности СМИ на временно оккупированных территориях и в аннексирована Крыму.

"Очень трудно надеяться на объективные и свободные репортажи по временному захваченных территорий на востоке Украины, не говоря уже о Крыме. Там проблема с журналистикой очень большая", - отметила Миятович.

В этом, по ее убеждению, не последнюю роль играет и политическое давление на медиа и попытки заставить журналистов "говорить созвучно мыслям определенных политических сил".

Темы: СМИ ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"1+1 медиа" спрашивает, не выгонит ли их Нацбанк, и просит у МВД охрану 12 сентября 2017, 10:53
Замглавы СБУ подал в суд на Шабунина и журнал "Новое время" 11 сентября 2017, 13:56
Российская журналистка Латынина выехала из РФ 9 сентября 2017, 21:58
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки
Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО
В РФ арестовали Гриба заочно еще до прибытия в Беларусь
Гриба арестовали в Краснодаре до 17 октября
Все новости
Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто

Первая помощь

14 распространенных ошибок при оказании первой медпомощи