Миятович: Безнаказанность убийц Гонгадзе и Шеремета вредит журналистике

Бывший представитель ОБСЕ по свободе медиа Дуня Миятович считает одним из главных препятствий в деятельности украинских СМИ безнаказанность лиц, совершающих преступления против журналистов.



Об этом она заявила 13 сентября на пресс-конференции во время второй медиа-конференции Восточного партнерства, передает "Укринформ".



"Трудно измерить степень свободы средств массовой информации, даже будучи представителем ОБСЕ по этим вопросам... В Украине, между тем, можно отметить одну проблему, связанную с безнаказанностью тех людей или сил, совершающих преступления против журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. Прежде всего – это убийства. В частности, очень старое убийство Георгия Гонгадзе и недавнее убийство Павла Шеремета. Они должны быть должным образом расследованы. Это касается и избиения и нападения на журналистов", - сказала Миятович.



При этом она отметила, что в течение последних семи лет украинские медиа стали более свободными, особенно после событий евромайдан и Революции Достоинства. Однако, по словам Миятович, появилась другая проблема - свобода деятельности СМИ на временно оккупированных территориях и в аннексирована Крыму.



"Очень трудно надеяться на объективные и свободные репортажи по временному захваченных территорий на востоке Украины, не говоря уже о Крыме. Там проблема с журналистикой очень большая", - отметила Миятович.



В этом, по ее убеждению, не последнюю роль играет и политическое давление на медиа и попытки заставить журналистов "говорить созвучно мыслям определенных политических сил".