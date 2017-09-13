Подчиненного Будника задержали за систематические взятки
Начальника отдела ресурсного обеспечения Госполиции охраны задержали за систематическое взяточничество.
Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Украины.
"Установлено, что начальник отдела ежемесячно требовал и получал от работников различных региональных подразделений полиции неправомерную выгоду в виде талонов на горючее", - говорится в сообщении.
За это он не вмешивался в процедуру проведения тендерных торгов на закупку горючего.
Злоумышленника задержали в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды) при получении очередной взятки.
Отмечается, что задокументировано аналогичные факты получения неправомерной выгоды от различных областных управлений полиции охраны.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение виновных лиц к ответственности.
Проходят обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны и в 8 областных ее управлениях (в Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях).
А также по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как известно, 22 августа правоохранители задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.