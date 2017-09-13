Подчиненного Будника задержали за систематические взятки

Начальника отдела ресурсного обеспечения Госполиции охраны задержали за систематическое взяточничество.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Украины.

"Установлено, что начальник отдела ежемесячно требовал и получал от работников различных региональных подразделений полиции неправомерную выгоду в виде талонов на горючее", - говорится в сообщении.

За это он не вмешивался в процедуру проведения тендерных торгов на закупку горючего.

фото гпу

Злоумышленника задержали в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды) при получении очередной взятки.

Отмечается, что задокументировано аналогичные факты получения неправомерной выгоды от различных областных управлений полиции охраны.

фото гпу

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение виновных лиц к ответственности.

Проходят обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны и в 8 областных ее управлениях (в Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях).

А также по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, 22 августа правоохранители задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.