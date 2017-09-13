Стало известно, какие травмы получили пограничники от "прорыва" Саакашвили

1210 просмотров
Среда, 13 сентября 2017, 14:08

Все 10 пограничников, получивших травмы во время столкновений на украинском-польской границе 10 сентября, находятся в больнице.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Пограничники получили повреждения мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, травмы плечевого пояса, еще у одного травмирована голова", - рассказывает он.

По словам пресс-секретаря, сейчас все пострадавшие находятся в медицинском учреждении Госпогранслужбы. После столкновений они сами обратились с жалобами на ухудшение здоровья в военно-медицинский центр ГПСУ во Львове.

"По прогнозам медиков, на реабилитацию и восстановление здоровья понадобится около 10 дней", - сообщил Слободян.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Саакашвили чрезвычайное происшествие граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили отказался подписывать протокол об админнарушении 12 сентября 2017, 12:01
Пограничники зачитали Саакашвили админпротокол о нарушении границы 12 сентября 2017, 10:47
Правоохранители пришли в гостиницу, где живет Саакашвили 12 сентября 2017, 08:37
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки
Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО
В РФ арестовали Гриба заочно еще до прибытия в Беларусь
Гриба арестовали в Краснодаре до 17 октября
Все новости
Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто

Первая помощь

14 распространенных ошибок при оказании первой медпомощи