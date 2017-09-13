Команды Порошенко и Яценюка договариваются об объединении

Уже несколько недель команды Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведут переговоры об объединении в одну партию для участия в выборах.



Об этом говорится в статье на "Украинской правде" под названием "Народный фронт Петра Порошенко, или Единая партия власти".



Ядро новой партии, по данным авторов, могут составить генпрокурор Юрий Луценко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер Арсений Яценюк. Хотя у Парубия якобы есть опасения.



Главным идеологом объединения "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" называют Турчинова.



Озвученная в апреле идея единой партии ожила с началом нового политического сезона. Однако переговоры, по данным источников УП, идут медленно и сложно.



Кто должен возглавить вновь партию, до сих пор не договорились. У Яценюка выступают за то, чтобы лидером был кандидат в премьеры, а в БПП не исключают, что глав может быть несколько.



Пока не решили даже, на базе какой из политсил создавать партию. Сначала якобы запустят "общественное движение", а БПП и НФ в это время начнут объединять местные ячейки.



Участие Виталия Кличко, который формально возглавляет БПП, в новом проекте не определено. Мэр Киева и его УДАР не знают об объединительных переговоры.



"Сначала пытались говорить так, чтобы было две стороны: Порошенко и БПП с одной стороны, Яценюк и НФ – с другой. Но так разговор далеко не зашел. Теперь отдельно Порошенко, отдельно Луценко, отдельно Гройсман, отдельно Яценюк, Аваков и так далее. каждый пытается выбить больше для себя", – рассказал один из соратников Порошенко.



"Никаких квот сейчас нет. Нам бы первую десятку выбрать. Куда ни глянь, везде есть вопросы к людям. Но хуже всего будет с "мажоритаркой". Во-первых, не все хотят идти от "партии власти", а, во- вторых, не так уж и много сильных кандидатов", – объяснил один из участников переговоров со стороны НФ.



В команде Порошенко считают: "Если удастся объединиться – то до конца года. Если до Нового года ничего не произойдет – значит, не судьба".



В БПП опасаются, чтобы "Народный фронт" не ушел в оппозицию.



В НФ рассказали, что Яценюк озвучил три варианта: идти на выборы одной партией с Порошенко, идти объединено с Гройсманом или "каждый сам по себе".



Порошенко хочет стать единым кандидатом от власти на выборах, чтобы пройти на второй срок президентства. По словам источников в БПП, в 20-х числах августа "было сказано всем помириться".



В команде президента говорят, что действует "инстинкт выживания: все понимают, что, если они будут воевать между собой, то их вынесут".



Все это происходит на фоне того, что "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко и "Самопомич" Андрея Садового поддержали Михэила Саакашвили во время возвращения в Украину.



"Украинская правда"