В ООН призывают Нацполицию расследовать нарушения “Миротворца”

226 просмотров
Среда, 13 сентября 2017, 14:48

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало украинским правоохранительным органам незамедлительно провести расследование деятельности сайта "Миротворец".

Об этом говорится в заключительной части доклада о ситуации с правами человека в Украине.

В документе сказано, что 7 июля 2017 года Нацполиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов научно-производственных объединений (НПО), называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма.

"УВКПЧ приветствует этот шаг и настоятельно призывает органы власти провести эффективное расследование и принять меры для удаления персональных данных с сайта", - сказано в докладе.

А также рекомендовано "незамедлительно и эффективно расследовать предполагаемые нарушения, связанные с веб-сайтом "Миротворец"".

Как известно, проект "Миротворец" опубликовал на своем сайте список иностранных журналистов, которые сотрудничают с Россией.

Ранее Миссия по правам человека ООН сообщала, что боевики не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в оккупированном Донецке с начала июня.

По данным наблюдателей, в плену боевиков, кроме Васина, находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В квалификации дела о "прорыве Саакашвили" появилась еще одна статья
Команды Порошенко и Яценюка договариваются об объединении
Порошенко назначил нового главу Службы внешней разведки
Двое бойцов ранены 12 сентября при обстрелах в Крымском - штаб АТО
Все новости
Из первых уст

Что хотел сказать автор? Сергей Жадан, "Интернат"

здоровье

Ученые объяснили, как наш рост влияет на здоровье