Омелян объяснил, как арендовал дом с бассейном под Киевом

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Среда, 13 сентября 2017, 15:25

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что оформил с женой аренду коттеджа под Киевом у родственников жены.

Ранее журналиста Наталья Седлецкая написала в Facebook, что в сети появилась информация об аренде семьей Омеляна элитного коттеджа у своей родственницы в селе Иванковичи под Киевом.

Она рассказала, что "в настоящее время нет доказательств явного нарушения".

"Дом взят в аренду 12.06.2017, а значит формально задекларировать это министр должен уже в следующей декларации в 2018 году. Во-вторых, дом оформлен на племянницу жены министра, родители которой довольно состоятельные люди - их значительно больше имение находится в этом же коттеджном городке", - написала она.

 

"То есть существует вероятность, что они были в состоянии приобрести этот дом для дочери, но поскольку она живет заграницей – то сдали его в аренду родственникам (то есть министру и его жене)", - добавила Седлецкая.

В комментариях она спросила у министра, с какого времени он по факту начал пользоваться домом и действительно ли дом приобрели за деньги родственников жены Омеляна, а не за его личные.

Министр ответил, что пользуется домом с июня 2017 года.

"В гостях у родственников жены мы были неоднократно с момента рождения сына в 2014 году. Поскольку они приобрели еще один дом для дочери и он был пустым – предложили нам им пользоваться. Чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов – мы нотариально оформили аренду. Ни я, ни моя жена не владеют данным домом", - написал он.

Украинская правда

Темы: Мининфраструктуры СМИ
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