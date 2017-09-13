Песков: Переговоры по миротворцам на Донбассе еще не начинали

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что предметные переговоры о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН пока не ведутся.



Об этом он заявил журналистам в среду, передает "Интерфакс-Россия".



Он добавил, что препятствий для этого с российской стороны нет.



"По модальности миссии наблюдателей ООН на Донбассе, предметно переговоры на данный момент не ведутся", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос журналистов, Песков отметил, что у него нет информации, когда могут начаться предметные переговоры по модальности развертывания миссии ООН в Донбассе.



"У меня нет информации по этому поводу", - сказал он.



Как известно, президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.



Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что размещение миротворцев ООН может быть на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.



В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН в Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.