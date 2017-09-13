Песков: Переговоры по миротворцам на Донбассе еще не начинали

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Среда, 13 сентября 2017, 16:29

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что предметные переговоры о введении на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН пока не ведутся.

Об этом он заявил журналистам в среду, передает "Интерфакс-Россия".

Он добавил, что препятствий для этого с российской стороны нет.

"По модальности миссии наблюдателей ООН на Донбассе, предметно переговоры на данный момент не ведутся", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков отметил, что у него нет информации, когда могут начаться предметные переговоры по модальности развертывания миссии ООН в Донбассе.

"У меня нет информации по этому поводу", - сказал он.

Как известно, президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель допустил размещение миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что размещение миротворцев ООН может быть на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В правительстве Германии заявили, что возможную миротворческую миссию ООН в Донбассе следует размещать на всей территории конфликта, а не только вдоль линии соприкосновения.

Темы: Путин миротворцы
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