СК РФ говорит, что Яценюк воевал еще в Приднестровье

Россияне обвиняют экс-премьера Арсения Яценюка не только в участии в боевых действиях в Чечне, но и в Приднестровье.



Об этом свидетельствуют результаты российской экспертизы, датированной 2015 годом, из материалов дела, которые обнародовала в среду пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.



"Теперь кремлевское кривосудию вменяет Арсению Яценюку еще и участие в боевых действиях в Приднестровье...", – пишет она.

Российские следователи якобы нашли нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье.

"На ней "росэксперты"" смогли "идентифицировать Арсения Яценюка", – отмечает Лаппо.

Как пояснила Лаппо в комментарии "Украинской правде", это материалы следствия, на основании которых так называемый "суд" в России принимал решение о заочном аресте Яценюка.

"Как вы понимаете, о суде и его решении все узнали уже постфактум. Материалы получили недавно. Еще изучают", - отметила пресс-секретарь.

Как известно, в 2015 году глава СК РФ Бастрыкин заявил, что Арсений Яценюк воевал против российской армии в Чечне.



Пресс-секретарь Яценюка посоветовала России провести психиатрическую экспертизу главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Согласно биографии Яценюка, в 1991 - 1996 годах он учился в Черновицком национальном университет имени Юрия Федьковича на юридическом факультете и параллельно в 1992 - 1997 годы был президентом юридической фирмы "ЮРЕК-ЛТД" в Черновцах.

В феврале 2017 года Россия заявила, что Яценюк объявлен в международный розыск, а в марте суд города Ессентуки вынес решение о заочном аресте бывшего премьера Украины.

Валентина Романенко, УП