Суд арестовал одного из участников прорыва в "Шегинях"

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Среда, 13 сентября 2017, 19:12

Одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября арестовали на 2 месяца.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"За позорное нападение на пограничников, защитников государственной границы Украины, сегодня во Львове одном из нападавших судом избрана мера пресечения – арест на два месяца без права внесения залога", - написал он.

Как известно, 12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушение общественного порядка.

Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва границы", а также 32 активных участника тех событий.

Кроме того, Госпогранслужба составила 15 админпротоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП.

В частности, на 4 представителей СМИ и 10 иностранных граждан.

10 сентября лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Темы: Саакашвили граница арест
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