Порошенко обсудил размещение миротворцев с генсеком ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Об этом по результатам встречи сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко сообщил Гремингеру о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма.

Собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы Миссии.

Порошенко обратился к генеральному секретарю с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ.

Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по указанному вопросу.

Президент призвал Генерального секретаря задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Украинская правда