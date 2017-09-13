Госучреждениям США запретили использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США сообщила государственным учреждениям страны о необходимости прекратить использование продуктции российской "Лаборатории Касперского".

Как сообщает Reuters, такое решение обосновали тем, что фирма является уязвимой к воздействию Кремля и использование указанного антивируса может поставить под угрозу национальную безопасность.

Департамент национальной безопасности США выдал директивы федеральным учреждениям, приказав им выявить продукцию Касперского в своих информационных системах в течение 30 дней и прекратить ее использование в течение 90 дней.

В Департаменте нацбезопасности заявили, что обеспокоены "связями между некоторыми сотрудниками Касперского и российской разведкой и другими государственными учреждениями".

"Риск того, что российское правительство, либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с Касперским, может воспользоваться доступом, который предоставляется продуктам Касперского, для того, чтобы поставить под угрозу федеральную информацию и информационные системы, непосредственно затрагивает национальную безопасность США", - говорится в заявлении.

Лаборатория Касперского неоднократно отрицала, что она имеет связи с каким-либо правительством, и заявляла, что не может помогать правительству в кибершпионаже.

Украинская правда