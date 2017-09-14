Госдепартамент США осудил незаконный приговор Чийгозу

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Четверг, 14 сентября 2017, 02:04

Госдепартамент глубоко обеспокоен приговором к 8 годам заключения замглаве Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу.

Об этом идет речь в заявлении Госдепартамента США

"Мы глубоко обеспокоены обвинениями и приговором к восьми годам заключения, вынесенным 10 сентября в Крыму, замглаве Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу в связи с безосновательными обвинениями в причастности к демонстрациям, которые произошли даже еще до того, как началась российская оккупация", - сказано в заявлении.

Это всего лишь последнее из длинного списка политически мотивированных юридических действий против Меджлиса и его руководства, которые стали объектом преследований  за несогласие с  попыткой России захватить Крым, подчеркнули в Госдепе.

Как сообщалось, 11 сентября Российский суд в Крыму приговорил Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима.

Евросоюз и международная правозащитная организация Amnesty International требуют освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса.

Организация объединенных наций также отметила, что Россия осудила Чийгоза за события произошедшие до оккупации полуострова, фактически исполнив законодательство РФ в Крыму.

Темы: Меджлис Крым крымские татары США
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