ЕП призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"

362 просмотра
Четверг, 14 сентября 2017, 06:11

Европарламент принял резолюцию о борьбе с коррупцией, в которой, в частности, призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов "списка Магнитского".

Об этом пишет DW.com.

За документ проголосовали 578 депутатов, против - 19, еще 68 - воздержались. Депутаты предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

"Список Магнитского", названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года, позднее он был расширен.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.

Как сообщалось, в той же резолюции Европарламента по коррупции содержится призыв расследовать недавние данные о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков. 

Темы: санкции Европарламент Росcия права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ООН: с 2014 года Россия потеряла из-за санкций $55 млрд 13 сентября 2017, 19:20
Bloomberg: В РФ могут создать новый госбанк, чтобы обойти санкции США 13 сентября 2017, 02:33
Глава МИД Германии: санкции против России следует отменять постепенно 12 сентября 2017, 09:20
powered by lun.ua
Главные новости
США за размещение миротворцев на Донбассе, в том числе на границе с РФ
"Шахтер" победил "Наполи" в стартовом матче Лиги чемпионов
НАБУ задержало депутата Киевсовета Сергея Крымчака
Нацбанк продолжает снижать официальную гривну
Все новости
рабочий процесс

7 студенческих коворкингов в Киеве, где может работать кто угодно

еда

Что готовить в сентябре: рецепты блюд из сезонных продуктов