Старт учений "Запад-2017" Беларусь обещает, что россияне до октября уйдут

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Четверг, 14 сентября 2017, 08:48

В Беларуси 14 сентября начинаются совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

Как отмечает "Радио Свобода", Беларусь и Россия с 2009 года возобновили эти учения, как было когда-то в странах Варшавского договора.

Такие учения проводятся раз в два года поочередно на территории Беларуси и России – только в 2015 году не было таких учений.

Особенность учений в 2017 году – изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, а также роль Беларуси как переговорной площадки в обсуждении конфликта на Донбассе.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на 7-ми полигонах и в двух отдельных местностях, учиться будут 10 200 военнослужащих, из них 7 тысяч – из белорусских подразделений, 3 тысячи – из российских.

Такими силами делать агрессию против соседей или аннексию невозможно, настаивают белорусские военные.

Дополняется...

Темы: Беларусь Росcия армия
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