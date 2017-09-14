Депутата Крымчака задержали за присвоение земли – НАБУ

Депутата Киевсовета Сергея Крымчака задержали по подозрению в присвоении земли в столице.

Об этом 14 сентября сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.), И 209 (отмывание денежных средств – ред.) Уголовного кодекса Украина", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.

"Суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд основанного вероятным сообщником общества", - говорится в сообщении.

Сейчас проходят следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения землей в Киеве.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Как известно, 13 сентября детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.