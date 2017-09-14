Онищенко заявил, что пойдет в президенты

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Четверг, 14 сентября 2017, 09:45

Сбежавший нардеп Александр Онищенко заявляет, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

"Да, я решил баллотироваться", – заявил он в интервью The Washington Times, отвечая на вопрос, правда ли это.

"Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического соперника. Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", – убеждает Онищенко

"Администрация президента Петра Порошенко становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов", – заявил одиозный политик.

Онищенко также заявил, что приближенные к власти люди хотели присвоить его компании.

Дополняется ...

Темы: Онищенко виборы
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