Онищенко заявил, что пойдет в президенты

Сбежавший нардеп Александр Онищенко заявляет, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.



"Да, я решил баллотироваться", – заявил он в интервью The Washington Times, отвечая на вопрос, правда ли это.



"Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического соперника. Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", – убеждает Онищенко



"Администрация президента Петра Порошенко становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов", – заявил одиозный политик.



Онищенко также заявил, что приближенные к власти люди хотели присвоить его компании.



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