Онищенко заявил, что пойдет в президенты
Сбежавший нардеп Александр Онищенко заявляет, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.
"Да, я решил баллотироваться", – заявил он в интервью The Washington Times, отвечая на вопрос, правда ли это.
"Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического соперника. Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", – убеждает Онищенко
"Администрация президента Петра Порошенко становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов", – заявил одиозный политик.
Онищенко также заявил, что приближенные к власти люди хотели присвоить его компании.
Дополняется ...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.