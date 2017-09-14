В Одессе госпитализировали 2 человек из-за взрыва гранаты

В Одессе во время конфликта между группой мужчин на ул. Люстдорфская дорога бросили гранату, двух пострадавших госпитализировали.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Одесской области.

На вопрос, сколько человек госпитализированы из-за взрыва, в полиции ответили: "Двое мужчин доставили в больницу. Одного отпустили, одного оставили".

Место взрыва гранаты в Одессе фото полиции

Место взрыва гранаты в Одессе фото полиции

В то же время в ​​Facebook полицейские отмечают, что в 00:40 четверга неизвестный сообщил полиции, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в Одесской области. Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов", - говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли чеку от гранаты и осколки.