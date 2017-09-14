На Херсонщине задержали 8 иностранцев с арсеналом оружия

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Четверг, 14 сентября 2017, 12:51

Правоохранители задержали в Херсонской области восьмерых иностранцев с арсеналом оружия, которые подозреваются в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

По ее данным, во время обыска в рамках расследования разбойного нападения в одном из домовладений села Чернобаевка Белозерского района Херсонской области правоохранители задержали 8 уроженцев иностранных государств.

У них изъяли самодельное взрывное устройство, 6 гранат, автомат Калашникова, 2 винтовки, одна из которых снайперская, и четыре пистолета. Также во время обыска были найдены тепловизоры, приборы ночного видения, военная форма, балаклавы и "полученные преступным путем" 36 тысяч долларов.

"Также у задержанных обнаружены личные документы, вызывающие сомнение в подлинности", - отмечают в ведомстве.

К участию в выявлении злоумышленников, кроме работников уголовного розыска, были привлечены бойцы подразделения КОРД и роты полиции особого назначения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

 
 
 

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествие Херсонская область криминал
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