Противник несколько снизил активность в секторе "М" – штаб АТО

На мариупольском направлении боевики несколько снизили активность, однако продолжают нарушать режим тишины.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"На мариупольском направлении враждебная активность несколько снизилась. В то же время противник, как и раньше, неоднократно нарушал режим тишины на юге (участок фронта Гнутово - Широкино). Также по одному вражескому обстрелу произошло на КПВВ "Марьинка" и в Старогнатовке", – рассказал полковник.



"В основном оккупанты стреляли в темное время суток. Украинские войска дважды открывали огонь", – отметил Мотузяник.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 9 вражеских обстрелов.



На донецком направлении основными "горячими точками" 13 сентября были Зайцево и Авдеевка.



"Боевики активизировались после 17 часов, и применяли в основном стрелковое оружие. В то же время в Авдеевке и на позиции "шахта Бутовка" украинские войска открывали ответный огонь", - отметил Мотузяник.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 13 вражеских обстрелов.



На луганском направлении, противник произвел три обстрела украинских позиций, причем один из них был минометным. Эти инциденты произошли в Станично-Луганском районе и поселке Крымское.



Мотузяник подтвердил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий получил ранение в Авдеевке во время вражеского обстрела.



Украинская правда