Украина не сообщала РФ детали следствия по делу Вороненкова – прокуратура

В украинской прокуратуре утверждают, что не делились информацией о ходе расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова с Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - написала она.

Максимець рассказала, что следствие в данном уголовном производстве проводит прокуратура Киева. В настоящее время оно находится на завершающей стадии.

"В ближайшее время будет объявлено о его результатах", - пообещала пресс-секретарь.

Ранее российское издание "Росбалт" написало, что якобы Генпрокуратура Украины в ответ на запрос из Москвы рассказала российским правоохранительным органам о результатах расследования убийства Вороненкова.

В частности, говорится в статье, ГПУ сообщила о том, что это преступление по заказу российских спецслужб организовали двое - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой и владелец банка, работающего в Крыму.

Украинская правда