Грибаускайте: к учениям "Запад-2017" мы готовы хорошо как никогда

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Четверг, 14 сентября 2017, 13:42

Литва готова к военным учениям РФ и Беларуси "Запад-2017" так хорошо, как никогда раньше.

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi.

По ее словам, Литва подготовилась к учениям лучше, чем в 2009 и 2013 годах.

"У нас есть больше инструментов для отпугивания и обороны на нашей территории, нам также помогают наши партнеры, наши друзья из НАТО - больше видеть, больше слышать и больше знать", - сказала она.

Грибаускайте отметила, что учения уже идут около месяца, хотя официально они начинаются только сегодня.

"Мы видели, как концентрируют все больше войск, как идет подготовка. Так что не стоит концентрироваться на 14-20 сентября, поскольку это так называемая активная фаза, а на самом деле это VIP-часть, когда приезжают гости, проходят показательные учения. Поэтому и перед этими датами, и после активность повышенная", - сказала Грибаускайте.

Напомним, Россия и Беларусь в четверг начинают совместные военные учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября вдоль восточного фланга НАТО.

По данным Москвы, в учениях примут участие не менее 13 тысяч человек. Западные специалисты считают, на самом деле их будет около 100 тысяч.

По данным литовской иностранной разведки, вероятный сценарий учений - вооруженный конфликт с НАТО.

Европейская правда

Темы: Росcия Беларусь ЕС
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