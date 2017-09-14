На границе задержали россиянина, который находился в розыске

665 просмотров
Четверг, 14 сентября 2017, 14:01

13 сентября в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который был в международном розыске.

При осуществлении мероприятий пограничного контроля на 52-летнего мужчину сработала база данных Интерпола, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданина Российской Федерации разыскивали в Украине за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.

А в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью, при осуществлении пограничниками Житомирского отряда пограничного контроля база данных Интерпола сработала на автомобиль.

За рулем автомобиля "Ауди Q7" 2007 года выпуска белорусской регистрации ехал гражданин Афганистана. На авто, угнанном в Румынии в 2011 году, иностранец направлялся в Украину.

Водителя и иномарку передали полицейским для выяснения обстоятельств.

По данным Госпогранслужбы, с начала 2017 года ее сотрудники по базе данных Интерпола обнаружили и задержали почти 1650 человек и 164 автомобиля.

Темы: граница Росcия Интерпол Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд арестовал еще одного участника прорыва границы в "Шегинях" 14 сентября 2017, 10:15
Румыния ограничивает движение в пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" 14 сентября 2017, 09:12
Суд арестовал одного из участников прорыва в "Шегинях" 13 сентября 2017, 19:12
powered by lun.ua
Главные новости
Врачей по всей Украине агитируют выходить на акции против медреформы - Супрун
Украина не сообщала РФ детали следствия по делу Вороненкова – прокуратура
Верховный суд отказал "Газпрому" в обжаловании 172 миллиардов штрафа
У ГПУ есть два подозреваемых в организации убийства Вороненкова - РосЗМИ
Все новости
медреформа

Что такое телемедицина, которую пообещал президент. Объясняет МОЗ

тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве