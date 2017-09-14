На границе задержали россиянина, который находился в розыске
13 сентября в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который был в международном розыске.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля на 52-летнего мужчину сработала база данных Интерпола, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Гражданина Российской Федерации разыскивали в Украине за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.
А в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью, при осуществлении пограничниками Житомирского отряда пограничного контроля база данных Интерпола сработала на автомобиль.
За рулем автомобиля "Ауди Q7" 2007 года выпуска белорусской регистрации ехал гражданин Афганистана. На авто, угнанном в Румынии в 2011 году, иностранец направлялся в Украину.
Водителя и иномарку передали полицейским для выяснения обстоятельств.
По данным Госпогранслужбы, с начала 2017 года ее сотрудники по базе данных Интерпола обнаружили и задержали почти 1650 человек и 164 автомобиля.
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