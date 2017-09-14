Саакашвили заявляет, что его "пишут" даже в отеле

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Четверг, 14 сентября 2017, 14:48

Михэил Саакашвили утверждает, что власти пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры.

Об этом лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации заявил в видеотрансляции на Facebook из отельного номера в Черновцах.

"Сначала мой охранник остановил попытку вторжения людей с чемоданами специфическими, из СБУ… Они пытались зайти – он их не пустил, они сказали: "Извините, ошиблись номером". А потом пошли в номер под моим номером. А когда наши пошли за ними, они ушли из того номера, но оставили вещи", – сказал Саакашвили.

 

Политик на камеру рассмотрел якобы найденное там:  "Кабель вот интересный. Это – я не знаю, специальное устройство, я так понимаю, для подслушивания. Это диски, куда записывается вся эта история. Это, насколько я понимаю, камеры для записи в номерах, спальных комнатах, фойе…".

 

"Короче, эти уроды – в то время, как враг прорвал восточную границу, Украина кишит шпионами, Медведчук стал главным бизнес-партнером Порошенко и зарабатывает каждый день на автогазе, когда у них всё разваливается и летит к чёрту, – занимаются записью моей частной жизни у меня в гостиничных номерах!", – заявил Саакашвили.   

"Петр Алексеевич, Вам что, нечего делать на досуге? Хотите смотреть, как Саакашвили в туалет ходит? Вам не хватает своей жизни? Хотит заниматься моей личной жизнью – я не знаю, сексуальными историями? Я видел таких людей. Путин этим занимался…" – возмутился он.

Дополняется…

Темы: Саакашвили прослушка СБУ
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