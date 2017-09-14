Стало известно, когда суд попытается арестовать Лавриновича

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Четверг, 14 сентября 2017, 15:00

Суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в четверг, 14 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По ее данным, слушание назначено на 17:00 в Печерском районном суде Киева.

В ГПУ напомнили, что Лавринович подозревается в "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти".

Как сообщалось, 13 сентября министру времен Януковича вручили копию ходатайства прокуратуры о его аресте.

При этом Лавринович заявил, что не намерен уезжать из Украины.

Украинская правда

Темы: Лавринович суд арест
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