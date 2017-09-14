Прокурора, который давал 10 тысяч долларов взятки, оштрафовали на 12 тыс. грн

Суд Львова оштрафовал на 12 тысяч гривен прокурора из Дрогобыча Руслану Курлятович, которая пыталась дать полицейскому взятку в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщают "Наші гроші".

По данным издания, 8 сентября 2017 Шевченковский районный суд Львова оштрафовал прокурора Дрогобычской местной прокуратуры Руслану Курлятович на 12,7 тысяч гривен за Попытку дать взятку в размере 10 тысяч долларов начальнику межрайонного отдела №2 в городе Обухов Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции Украины .

Также сообщается, что дать взятку Курлятович пыталась за "вывод ее из-под подозрения" в уголовном производстве о завладении имуществом ООО "ЛюксорЦентрТорг", за информирование ее о ходе досудебного расследования и за возможность влиять на свидетелей.

"Для того, чтобы не фигурировать в этом деле, Руслана Курлятович 12 июня лично позвонила начальнику Пустомытовского отдела, который проводил следственные действия, и договорилась о личной встрече. В свою очередь полицейский в тот же день написал заявление о факте телефонного разговора и согласился на проведение "негласных следственных (розыскных) действий с целью документирования неправомерной деятельности", - пишет издание.

В публикации отмечается, что прокурора задержали 17 июня, когда она пыталась передать часть оговоренной суммы оперативникам – 5 тысяч долларов США. Остальную часть она должна была передать через несколько дней.

"Интересно, что сразу после задержания Прокуратура Львовской области возбудила против коллеги уголовное производство по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающее лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Зато в суде действия обвиняемого переквалифицировали по ч.1 этой же статьи, которая предусматривает иное наказание - штраф от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок", - отмечает издание.

Суд избрал для нее наказание в виде штрафа, учитывая "искреннее раскаяние", а также то, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, имеет на иждивении двух малолетних детей, по состоянию на настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

Изъятые при задержании 5 тысяч долларов неправомерной выгоды отдали в собственность государства.

Украинская правда