Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция

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Четверг, 14 сентября 2017, 15:14

Полицейские при обыске жилья одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" изъяли автомат и более тысячи патронов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 штук калибра 5,45 мм и 301 штуку калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для выяснения происхождения.

Другие подробности пока не раскрываются.

 
 

Украинская правда

Темы: Саакашвили полиция
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