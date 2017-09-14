Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция
Полицейские при обыске жилья одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" изъяли автомат и более тысячи патронов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
"13 сентября полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции в пункте пропуска "Шегини" на украинском-польской границе. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов - 790 штук калибра 5,45 мм и 301 штуку калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу для выяснения происхождения.
Другие подробности пока не раскрываются.
Украинская правда
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