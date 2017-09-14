В Симферополе нашли избитым пропавшего после обыска крымского татарина

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Четверг, 14 сентября 2017, 15:51

Крымский татарин Ренат Параламов, которого 13 сентября после обыска увезли в неизвестном направлении оккупанты, нашелся на автостанции в Симферополе со следами пыток на теле.

Об этом пишет ряд крымских изданий.

По информации "Крым.Реалии", Параламова избили "до неподвижности".

Сообщается, что сейчас двоюродный брат Параламова Раим Адильшаев вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым и другими людьми пытаются оформить пострадавшего в больницу и снять побои, однако в крымской клинической больнице имени Семашко в Симферополе отказались принять избитого.

Как сообщает "15 минут", около 13:00 четверга Параламов позвонил родным с неизвестного номера и сообщил, что находится в Симферополе на автостанции "Восточная".

"Он позвонил сам с неизвестного номера и сообщил, что он находится на автостанции "Восточная", его там сбросили… Он был психологически подавленный, эмоции зашкаливали, что-то страшное с ним вытворяли. Его пытали электрическим током, избивали жестоко… Не исключено, что это будущий инвалид", — рассказал изданию адвокат Маммет Мамбетов.

По его словам, сейчас Параламов практически не говорит, находится в состоянии шока.

"На это должны адекватно отреагировать все правозащитники и все, кому не безразлична данная ситуация. Это настоящий беспредел", — добавил он.

Как сообщалось, российские силовики 13 сентября провели обыск в доме Рената Параламова в крымском поселке Нижнегорский и задержали его. Как сообщали местные активисты, Параламова обвиняют в терроризме.

По словам очевидцев, задерживали Параламова люди в масках без опознавательных знаков на форме.

Куда повезли крымчанина, было неизвестно.

Темы: крымские татары Крым чрезвычайное происшествие
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