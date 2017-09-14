Грибу передали в российском СИЗО продукты, вещи и деньги

Украинские консулы, после нескольких дней ожидания, все-таки смогли передать похищенному российскими спецслужбами в Беларуси Павлу Грибу вещи и деньги, но встретиться с ним не смогли.

Об этом сообщила журналистам его сестра Ольга Гриб.

"Сегодня Павлу передали продукты, вещи и деньги в СИЗО. По лекарствам вопрос решается, потому что требует очередного согласования", - сказала Ольга Гриб.

Она также отметила, что сотрудникам консульского отдела пока не удалось с ним встретиться. Предположительно встреча состоится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что украинских консулов не пускают к Павлу Грибу в СИЗО №5 в Краснодаре.

Как известно, пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО в РФ по обвинению в терроризме.

Украинская правда