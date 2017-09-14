Грибу передали в российском СИЗО продукты, вещи и деньги

380 просмотров
Четверг, 14 сентября 2017, 16:15

Украинские консулы, после нескольких дней ожидания, все-таки смогли передать похищенному российскими спецслужбами в Беларуси Павлу Грибу вещи и деньги, но встретиться с ним  не смогли.

Об этом сообщила журналистам его сестра Ольга Гриб.

"Сегодня Павлу передали продукты, вещи и деньги в СИЗО. По лекарствам вопрос решается, потому что требует очередного согласования", - сказала Ольга Гриб.

Она также отметила, что сотрудникам консульского отдела пока не удалось с ним встретиться. Предположительно встреча состоится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что украинских консулов не пускают к Павлу Грибу в СИЗО №5 в Краснодаре.

Как известно, пропавший в Беларуси сын украинского офицера Павел Гриб находится в СИЗО в РФ по обвинению в терроризме.

Украинская правда

Темы: Росcия политзаключенные
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Подводные лодки РФ ударили крылатыми ракетами по объектам ИГИЛ 14 сентября 2017, 15:51
"Яценюк" на фото из дела СК РФ оказался соратником Корчинского 14 сентября 2017, 14:32
На границе задержали россиянина, который находился в розыске 14 сентября 2017, 14:01
powered by lun.ua
Главные новости
Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода
В Симферополе нашли избитым пропавшего после обыска крымского татарина
Дома у участника "прорыва Саакашвили" нашли оружие – полиция
"Яценюк" на фото из дела СК РФ оказался соратником Корчинского
Все новости
нам есть чем гордиться

Проекты, которые влюбляют в Украину

здоровье

Ученые больше не хотят разделять психическое и физическое здоровье