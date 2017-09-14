Дело Махаури: В полиции нет достаточно информации для фоторобота

Полиция обрабатывает большой массив видеоматериалов с места взрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури, но информации, которая бы позволила составить фоторобот возможного подозреваемого, пока нет.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Украины – начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.



"Учитывая, что прошло слишком мало времени, я буду очень аккуратно и осторожно говорить, чтобы не навредить следствию. По видео скажу так: полиция с первого дня, с первых минут после убийства начала собирать видеоматериалы, их очень много, они анализируются. Есть материалы, заслуживающие внимания, над которыми можно работать, но конкретных каких-то фактов, которые бы проливали свет на произошедшее, у нас еще нет", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли на видео, которым располагает полиция, информация, которая бы позволила составить фоторобот подозреваемого, начальник столичного главка полиции сказал: "Исходя из отработанного видео, фоторобота у нас еще нет".



Крищенко также призвал всех, у кого-то есть какие-либо видеоматериалы, к примеру, с видеорегистратора или мобильного телефона предоставить их полиции, в том числе на условиях анонимности, для помощи следствию.



Что касается версий произошедшего, то, по словам Крищенко, их несколько.

"Версия, что Махаури - объект убийства, версия, что потерпевшая женщина – объект убийства, также рассматриваем версию каких-либо их конфликтов, версию его патриотической деятельности, его участия в боевых действия против российских войск в Дагестане, - с учетом этого проверяем версию, что им могли интересоваться спецслужбы другого государства", - рассказал он.



Также руководитель полиции Киева сообщил, что в настоящее время еще нет окончательного заключения взрывотехнической экспертизы, которое бы позволило точно сказать, где было взрывное устройство: внутри машины, снаружи, и в каком именно месте.



Говоря о свидетелях, начальник главка проинформировал, что следствие опросило более сотни человек, как тех, кто был на месте преступления, так и родственников и близких потерпевших.



"Махаури - известный нам человек, мы в январе его задерживали с боевым оружием, и тогда у него было удостоверение батальона Джахара Дудаева. На тот момент мы не получили официального подтверждения, что есть такая структура. Поэтому отрабатываются его связи и возвращаемся к тому делу, к тем лицам, которые проходили по тому делу", - рассказал Крищенко.



По словам начальника главка, с женщиной, которая пострадала в результате взрыва, следствие не общалось ввиду ее состояния.

"У пострадавшей очень тяжелое состояние, мы с ней не беседовали. Она находится под наблюдением врачей, у нее достаточно серьезные повреждения от взрыва, было несколько операций, пока она не контактная", - сказал руководитель столичной полиции.



Кроме того, Крищенко отметил, что переквалификации уголовного производства не было, оно расследуется по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.



Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – 7-летняя девочка, у нее ожег первой степени, ее жизни ничего не угрожает.



Было открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом), позже в полиции допустили, производство может быть переквалифицировано на ст.258 УК (теракт).



По данным МВД, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.



В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Махаури давно "охотились" российские спецслужбы.

Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.



14 сентября СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что у правоохранителей в распоряжении есть видеозапись, на которой видно, что неизвестный мужчина приводит в действие детонатор для подрыва автомобиля Махаури.

По словам источника, взрывчатка была заложена, вероятнее всего, в подлокотник в салоне автомобиля, а на месте взрыва обнаружены части детонатора и дистанционного механизма приведения его в действие, которые сейчас находятся на экспертизе.