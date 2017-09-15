У Балуха в крымском СИЗО начались проблемы с сердцем

У политзаключенного Владимира Балуха, который содержится в СИЗО Симферополя, ухудшилось здоровье.

Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передают "Крым. Реалии".

"Летом в СИЗО было очень жарко, душно, из-за чего у Владимира Балуха начались проблемы с сердцем, он нуждается в лекарствах. Но процесс передачи лекарств в СИЗО очень проблематичен и длителен по времени", - заявила она.

Также Скрипник отметила, что проблемой для Балуха и остальных заключенных в СИЗО является ужасное питание.

"То, что готовят там, люди есть не могут. Все, что они могут употреблять, – это только передачи, которые передают родственники и активисты. Но на оформление в СИЗО передачи тоже уходит время", - сказала она.

Как сообщалось, 4 августа 2017 года Раздольненский райсуд в Крыму приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Балух в декабре 2013 года и после аннексии Крыма в 2014 году вывешивал на крыше своего дома на полуострове украинский флаг.

29 августа стало известно, что против политузника Балуха возбудили новое уголовное дело.