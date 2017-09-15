Швеция начала крупнейшие военные учения одновременно с РФ

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Пятница, 15 сентября 2017, 06:15

Швеция начала крупнейшие за последние 23 года военные учения "Аврора", которые проводятся при поддержке НАТО, хотя сама страна членом Альянса не является.

Об этом сообщает ВВС.

Маневры начались почти одновременно с российско-белорусскими учения "Запад-2017", вызвавшими тревогу в странах Восточной Европы.

В учениях "Аврора" принимают участие 19 тысяч военнослужащих. Учения продлятся три недели.

"Ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась", - так прокомментировал начало маневров командующий шведской армии Микаэль Биден.

"Сегодня Россия - это страна, которая воздействует на общую ситуацию в Европе с точки зрения безопасности своими действиями - аннексией Крыма и продолжающимся конфликтом на востоке Украины, поэтому понятно, что мы очень тщательно следим за тем, что делает Россия", - сказал он.

Отмечается, что в последние годы Швеция сокращала расходы на оборону, а в марте этого года в стране вновь ввели военный призыв.

Помимо шведской армии в учениях принимают участие военнослужащие из США, Франции, Норвегии и других стран НАТО. Ранее в НАТО заявляли, что маневры не являются ответом на российско-белорусские учения "Запад-2017".

Общие стратегические маневры "Запад-2017" с участием РФ и Беларуси проходят с 14 по 20 сентября.

В учениях, которые пройдут на территории Беларуси и в западной части России, принимают участие, по официальным данным, 12,7 тысячи человек.

Однако на Западе выражают беспокойство, что на самом деле к учениям привлечено гораздо больше военных.

В частности, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен 7 сентября заявила, что в этих учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тыс военнослужащих.

Темы: Швеция НАТО Росcия
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