Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, погиб 1 военный ВСУ

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Пятница, 15 сентября 2017, 06:42

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 28 раз открывали огонь по позициям украинских сил, в результате 1 военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

После 18:00 боевики активизировали обстрелы украинских позиций на всех направлениях, используя при этом минометы калибра 82 мм.

Наиболее "горячо" было на Приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы открывали огонь в районе Водяного. 7 мин калибра 82 мм боевики выпустили возле Марьинки. Также под обстрелы попали укрепления АТО на подступах к Павлополю, Талаковке, Гнутово.

На Донецком направлении также было неспокойно. Здесь из минометов и вооружения БМП сепаратисты били по украинским силам возле Зайцево, а из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону.

Около 21:00 из гранатометов и пулеметов боевики начали обстрел украинских сил недалеко от шахты Бутовка. Бойцы ВСУ огнем заставили террористов соблюдать режим тишины, однако в результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На Луганском направлении после почти недельного затишья боевики вечером и ночью 6 раз из минометов, гранатометов различных видов, стрелкового оружия били по украинским опорным пунктам возле Крымского.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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