Боевики в темноте более часа обстреливали КПВВ "Майорское"
Вечером 14 сентября боевики более часа обстреливали позиций Вооруженных сил Украины в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 15 сентября.
"Вчера в 21:05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой украинской власти территории, вели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который длился более часа", – говорится в сообщении.
Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.
Во время ведения огня граждан и транспортных средств в КПВВ "Майорское" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет.
Пограничники ответный огонь не открывали.
Алена Рощенко, УП
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