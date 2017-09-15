Боевики в темноте более часа обстреливали КПВВ "Майорское"

207 просмотров
Пятница, 15 сентября 2017, 09:29

Вечером 14 сентября боевики более часа обстреливали позиций Вооруженных сил Украины в направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 15 сентября.

"Вчера в 21:05 незаконные вооруженные формирования очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, что на неконтролируемой украинской власти территории, вели обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ "Майорское", который длился более часа", – говорится в сообщении.

Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы.

Во время ведения огня граждан и транспортных средств в КПВВ "Майорское" не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет.

Пограничники ответный огонь не открывали.

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс АТО боевые действия Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Французские сенаторы посетили Авдеевку и КПВВ "Майорск" 15 сентября 2017, 08:49
Генсек ОБСЕ сообщил, в чем сложность введения миротворцев на Донбасс 15 сентября 2017, 07:38
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, погиб 1 военный ВСУ 15 сентября 2017, 06:42
powered by lun.ua
Главные новости
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Боевики в темноте более часа обстреливали КПВВ "Майорское"
Хроніка 15 вересня. Турчинов викриває Порошенка, а Суркову віддали український напрямок
Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, погиб 1 военный ВСУ
Все новости
тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве

Из первых уст

Что хотел сказать автор? Сергей Жадан, "Интернат"