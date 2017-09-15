Порошенко о приходе СБУ в "Украинскую правду": Это недопустимо

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Пятница, 15 сентября 2017, 10:11

Президент Петр Порошенко считает недопустимыми претензии Службы безопасности Украины в интернет-изданию "Украинская правда".

Об этом он заявил перед началом форума YES.

На вопрос, зачем СБУ пришла в "Украинскую правду", он ответил на ходу:

"Я Вам обязательно отвечу... Я думаю, что это категорически недопустимо".

Как известно, 14 сентября следователь СБУ вручил главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой письмо, содержащее требование удалить январскую статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.

По мнению спецслужбы, этот материал разглашает государственную тайну, поскольку содержит данные о государственной программе реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса до 2020 года.

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Темы: Порошенко СМИ СБУ
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