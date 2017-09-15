Порошенко предлагает друзьям деоккупации Крыму объединиться

Президент Украины Петр Порошенко предлагает странам, которые выступают против аннексии Крыма Российской Федерацией, объединить усилия.



Об этом он сказал в своем выступлении в начале встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве 15 сентября.



"Я предложил разработать международный механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном мирном способе вытеснить Россию из Крыма. И мы полагаемся на инструмент международных правовых санкций – судов, арбитражей ...", – сказал Порошенко.

Порошенко на встрече YES-2017 Роман Кравец, УП

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала Россию оккупантом.



"У нас есть координированная и нацеленная поддержка наших партнеров во всем мире", – отметил украинский лидер.



"Я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма для того, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это начинание подробно в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", – сообщил Порошенко.



Он подчеркнул: "Мир вступил в новую фазу борьбы за мировой порядок. Если мы потерпим поражение, это будет означать, что мир станет иным, Европа станет иной ... Это не будет миром демократии, если мы проиграем эту битву".



Алена Рощенко, УП