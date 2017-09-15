Порошенко предлагает друзьям деоккупации Крыму объединиться

660 просмотров
Пятница, 15 сентября 2017, 10:49

Президент Украины Петр Порошенко предлагает странам, которые выступают против аннексии Крыма Российской Федерацией, объединить усилия.

Об этом он сказал в своем выступлении в начале встречи "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве 15 сентября.

"Я предложил разработать международный механизм для восстановления украинского суверенитета в Крыму. Мы говорили о постепенном мирном способе вытеснить Россию из Крыма. И мы полагаемся на инструмент международных правовых санкций – судов, арбитражей ...", – сказал Порошенко.

Порошенко на встрече YES-2017
Порошенко на встрече YES-2017
Роман Кравец, УП

Он напомнил, что Генассамблея ООН признала Россию оккупантом.

"У нас есть координированная и нацеленная поддержка наших партнеров во всем мире", – отметил украинский лидер.

"Я хотел бы сегодня предложить идею создания международных друзей деоккупации Крыма для того, чтобы скоординировать совместные действия. Я планирую обсудить это начинание подробно в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", – сообщил Порошенко.

Он подчеркнул: "Мир вступил в новую фазу борьбы за мировой порядок. Если мы потерпим поражение, это будет означать, что мир станет иным, Европа станет иной ... Это не будет миром демократии, если мы проиграем эту битву".

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым Порошенко Росcия аннексия мир
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Балуха в крымском СИЗО начались проблемы с сердцем 15 сентября 2017, 02:54
Крымский татарин, которого нашли избитым, пойдет на судмедэкспертизу 14 сентября 2017, 23:03
В Симферополе нашли избитым пропавшего после обыска крымского татарина 14 сентября 2017, 15:51
powered by lun.ua
Главные новости
В метро Лондона произошел взрыв, несколько человек получили ожоги
Порошенко об антикоррупционном суде: Сначала нужна соответствующая палата
Порошенко о приходе СБУ в "Украинскую правду": Это недопустимо
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Все новости
культура

Земля обетованная: как традиционный образ эволюционирует в современном искусстве

love story

Счастье не обойдешь: Юноша с 4 стадией рака влюбился в медсестру

театр

Чи може патріот говорити російською?