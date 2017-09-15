Порошенко на форуме YES расспрашивал Садового о Саакашвили

На форуме YES в Киеве президент Петр Порошенко спрашивал мэра Львова Андрея Садового относительно ситуации с Саакашвили.

Об этом Садовый рассказал Украинской правде.

По его словам, они встретились с президентом в кулуарах форума.

"Это была встреча, которая обычно проходит в рамках форума. Это не была часовая беседа, это был разговор в присутствии других людей", - отметил Садовый.

Мэр сообщил, что Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.

"Он меня спрашивал на эту тему, я ему ответил", - отметил он.

На уточнение, выражал ли Порошенко свое недовольство относительно встречи Саакашвили и Садового во Львове, последний сказал:

"Как недоволен? Мэр красивейшего города страны, президент страны - кому-то нравится, кому-то не нравится. Всегда надо иметь желание к диалогу и садиться за круглый стол. Если этого не будет - будет трагедия в стране".

Роман Кравец, УП