В АП заявляют, что Порошенко не говорил с Садовым о Саакашвили

2306 просмотров
Пятница, 15 сентября 2017, 12:47

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявляет, что президент Петр Порошенко и мэр Львова Андрей Садовый ни говорили об экс-президенте Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом Цеголко сказал "Украинской правде", комментируя слова Садового.

"Президент не говорил с мэром Львова о каких-то персоналиях. У них есть много важных тем для обсуждения", - заявил он.

Он не смог ответить на вопрос, о чем в таком случае говорили Порошенко и Садовый, сославшись на то, что не слышал их разговора.

В то же время журналист Соня Кошкина в своем Facebook опубликовала фото Порошенко и Садового и их короткую перепалку о фото и Саакашвили.

Ранее в комментарии УП Садовый сообщил, что Порошенко спрашивал его о Саакашвили, однако отказался рассказывать детали разговора.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Саакашвили Садовый Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко на форуме YES расспрашивал Садового о Саакашвили 15 сентября 2017, 11:52
Главные новости дня 14 сентября 2017, 21:19
СБУ отрицает, что прослушивает Саакашвили 14 сентября 2017, 20:30
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ обещает не трогать "Украинскую правду", ведь тайну слил чиновник
В АП заявляют, что Порошенко не говорил с Садовым о Саакашвили
Керри объяснил Порошенко, чтот тот не прав в вопросе антикоррупционного суда
На корпоративе БПП было более 100 человек – "Схемы"
Все новости
love story

Счастье не обойдешь: Юноша с 4 стадией рака влюбился в медсестру

тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве

рабочий процесс

7 студенческих коворкингов в Киеве, где может работать кто угодно