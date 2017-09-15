"Запад-2017": между Минобороны Беларуси и России возник спор

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Пятница, 15 сентября 2017, 12:50

Министерство обороны Беларуси опровергло заявления российского военного ведомства о переброске подразделений для участия в учениях "Запад-2017".

Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY со ссылкой на пресс-секретаря главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимира Макарова.

"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск, участвующие в учениях "Запад-2017", уже находятся на территории Беларуси и приступили к выполнению учебных задач в рамках учений. Прибытие иных подразделений из России не предусмотрено", — заявил он.

По словам Макарова, сейчас Минобороны Беларуси проводит консультации с МО РФ по поводу заявления последнего, сделанного 14 сентября утром.

Тогда российское военное ведомство заявило, что подразделения Западного военного округа, привлекаемые к учениям "Запад-2017", начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Беларуси.

Темы: Росcия Беларусь армия скандал
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