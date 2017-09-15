Полицейские Израиля будут охранять Умань во время паломничества хасидов

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Пятница, 15 сентября 2017, 13:04

Минимум 15 офицеров полиции Израиля будут привлечены к охране общественного порядка в Умани во время ежегодного паломничества хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу.

"Совместно с украинскими коллегами будут работать в Умани не менее 15 офицеров полиции Государства Израиль. Об этом говорилось в ходе встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с министром внутренних дел Израиля Арие Дери", - говорится в сообщении.

Указывается, что ежегодное паломничество в Умань является самым массовым мероприятием иудеев за пределами государства Израиль.

Согласно прогнозу Авакова, в этом месяце в Украину приедет более 30 000 паломников-хасидов, не только граждан Израиля, но и Америки, Канады, Англии и других стран.

По его словам, до конца года МВД планирует оснастить ключевые места для паломников интеллектуальными картами, чтобы в дальнейшем избежать провокаций.

Украинская правда

Темы: Израиль полиция
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