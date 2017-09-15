7 депутатов будут просить отдать Сакарелидзе на поруки

Депутат Верховной Рады Егор Соболев прилетел во Львов, чтобы просить суд отдать ему на поруки Давида Сакварелидзе.

Об этом он сообщил в facebook.

"Срочно прилетел во Львов просить суд отдать мне на поруки David Sakvarelidze. Он не Николай Мартыненко с Аваковым и Яценюком в друзьях, влиять на следствие не может. И бежать тоже не собирается", - написал Соболев.

Он отметил, что суд хотят перенести на 18 сентября.

"Но суд хотят перенести на понедельник. Что может быть нарушением 72-часового срока на рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения. Советуемся", - написал Соболев.

Он отметил, что хочет брать Сакварелидзе на поруки, потому что последний является его другом.

"Но прежде всего мы здесь в интересах всех людей, которые выступают против возвращения государства Януковича. За свои действия Давид должен ответить в строгом соответствии с Законом. Так же как и генерал Пограничной службы, который отказывался проверить документы во время событий на Шегини и, если он действительно верил в минирование, эвакуировать людей в безопасное место и проверить паспорта там", - написал Соболев.

Он отметил, что ответить по закону должны также организаторы блокировки поезда в Перемышле и Мартыненко, которого суд отпустил на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

Сейчас во Львов прибыли также нардепы Юрий Деревянко, Владимир Парасюк, Елена Шкрум, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Иван Крулько.

В 15:30 они планируют пойти к председателю Галицкого суда во Львове с ходатайством адвокатов безотлагательно назначить суд об избрании меры пресечения в отношении Сакварелидзе.

По словам пресс-секретаря "Руха нових сил" Марьяны Почтар, все они готовы брать Сакварелидзе на поруки.

Как известно, 14 сентября правоохранители вручили сообщение о подозрении соратнику Михеила Саакашвили Давиду Сакварелидзе.

Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутатыВерховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.

Ирина Балачук, УП