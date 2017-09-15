МВФ призывает Украину создать антикоррупционный суд

В Международном валютном фонде убеждены, что Украине необходим такой орган, как антикоррупционный суд.

Об этом сообщил в интервью "Экономической правде" заместитель главы МВФ Дэвид Липтон.

"Создание антикоррупционного суда является важным следующим шагом. Мы призываем правительство (Украины - ред.) сделать этот шаг", - сказал он.

Липтон отметил, что нынешний пересмотр программы сотрудничества Украины и МВФ в частности касается обеспечения страной "конкретных результатов в борьбе с коррупцией".

По словам заместителя председателя фонда, если Украина будет успешно воплощать реформы, включая создание антикоррупционного суда, она будет иметь хорошие перспективы для быстрого роста экономики.

"Чтобы увидеть такие стандарты жизни, которые приближаются к уровню жизни в развитых странах", - подчеркнул Липтон.

Как сообщалось, в пятницу на международном форуме YES президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже в октябре в Украине появится антикоррупционная палата, а создание соответствующего суда еще может подождать.

Ранее Верховная Рада пыталась принять законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, но по нему в парламенте возникли споры.

Сейчас на экспертизе Венецианской комиссии находятся законопроекты о создании в Украине антикоррупционного суда и о создании специализированной антикоррупционной палаты при существующем Верховном Суде.

Например, генеральный прокурор Юрий Луценко против создания отдельного антикоррупционного суда, вместо этого он также поддерживает идею создания специализированной палаты при суде, который уже существует.

В то же время в Европе говорят, что Украине нужен именно антикоррупционный суд. Международная организация Transparency Иntеrnаtиоnаl считает, что антикоррупционная палата при существующем суде не сможет заменить независимый антикоррупционный суд в Украине.

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Украинская правда