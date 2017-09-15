Лавриновича арестовали на 2 месяца

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Пятница, 15 сентября 2017, 15:27

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Соответствующее решение в пятницу объявила судья Олеся Батрин, сообщает Укринформ.

"Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - сказала Батрин.

На заседании суда также присутствовали нардепы от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Александр Вилкул.

Как известно, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в захвате власти экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

ГПУ обвиняет их в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, что расширило полномочия президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Темы: Лавринович суд Янукович
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