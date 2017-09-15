Путин попросил Макрона поддержать инициативу РФ о миротворцах

Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом говорилось во время телефонного разговора французского и российского президентов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу о создании миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", - заявили в Кремле.

Сообщается, что президенты РФ и Франции "отметили важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия".

Напомним, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает, что ввод миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликта и не поможет восстановить контроль Украины над всей ее территорией.

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что идею ввода миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую неожиданно поддержал Владимир Путин, необходимо тщательно юридически проанализировать.

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