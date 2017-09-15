Путин попросил Макрона поддержать инициативу РФ о миротворцах

113 просмотров
Пятница, 15 сентября 2017, 16:19

Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу по развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

 Об этом говорилось во время телефонного разговора французского и российского президентов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу о создании миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", - заявили в Кремле.

Сообщается, что президенты РФ и Франции "отметили важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе так называемого "школьного перемирия".

Напомним, экс-посол США в ООН Джон Болтон считает, что ввод миротворцев на Донбасс может привести к замораживанию конфликта и не поможет восстановить контроль Украины над всей ее территорией.

Экс-госсекретарь США Джон Керри считает, что идею ввода миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе, которую неожиданно поддержал Владимир Путин, необходимо тщательно юридически проанализировать.

Читайте также на сайте "Европейской правды": "Все детали миротворческой миссии: какая битва ждет Украину в ООН".

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Коломойский подал ещё два иска против НБУ
Лавриновича арестовали на 2 месяца
Экс-посол США в ООН: Россия будет иметь влияние на миротворцев в Донбассе
Хуг: Новая агрессия в Донбассе может вспыхнуть в любой момент
Все новости
тренды

7 рекламных роликов мировых брендов, которые сняли в Киеве

рабочий процесс

7 студенческих коворкингов в Киеве, где может работать кто угодно

социология

Исследователи определили худшую страну для того, чтобы быть родителями